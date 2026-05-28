Жительницу Самарской области обвинили в невыплате 4,6 млн рублей алиментов

В Красноярском районе Самарской области перед судом предстанет мать пятерых детей, задолжавшая детям 4,6 млн руб. алиментов, сообщили в прокуратуре региона.

Источник: Коммерсантъ

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

«По версии органов дознания, женщина, лишенная в 2019 году родительских прав в отношении троих детей, длительное время не выплачивала средства на их содержание. Кроме того, безответственная мать не уплачивала алименты на двоих детей 2020 года рождения, в отношении которых также была лишена родительских прав», — говорится в сообщении ведомства.

В 2023 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Дело направлено в Красноярский районный суд Самарской области.