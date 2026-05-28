В Калининградской области создали современную версию винтажной броши-бабочки из янтаря. Оригинальное украшение изготовили в 1960 году. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.
Оправу украшения сделали из позолоченного серебра. При создании броши специалисты выполнили закалку янтаря и декорировали его поталью. Благодаря этому изделие приобрело природную окраску бабочки-многоцветницы. Редкое насекомое внесено в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также в списки редких видов флоры и фауны некоторых регионов России.
«Наши специалисты разработали технологию нанесения потали на поверхность балтийского камня. В новых украшениях мы впервые использовали этот декоративный материал внутри изделия. Такая инновационная разработка позволила максимально приблизить вид янтарной бабочки к своему природному прототипу», — отметили в пресс-службе комбината.
Размах крыла бабочки в украшении составляет четыре сантиметра, а вес всей броши — около пяти граммов. На каждом изделии выполнили уникальный рисунок поталью.
Одежду и аксессуары создают в творческой мастерской Дома янтарной моды. Его открыли на территории комбината в 2023 году. Мастерскую разместили в восстановленном особняке начала ХХ века. Образы с янтарём демонстрируют на модных показах и выставках в России и за рубежом.
