На Дону утвердили соглашения о границах региона с ДНР и ЛНР

Законодательное Собрание Ростовской области приняло два закона, утверждающих соглашения, заключённые регионом с Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР).
Документы, подписанные в апреле этого года, официально закрепляют местоположение общей границы между Ростовской областью и воссоединёнными территориями. Основная цель достигнутых договорённостей — упорядочение земельных и имущественных отношений на приграничных участках.
Ранее донской регион подписал аналогичные документы с другими соседними субъектами: Краснодарским и Ставропольским краями, Волгоградской и Воронежской областями и Республикой Калмыкия.
Эти соглашения — часть комплексного плана мероприятий по приведению к единому стандарту сведений о границах в государственном кадастре недвижимости. Теперь устаревшее картографическое описание границ заменят на современное.