Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону утвердили соглашения о границах региона с ДНР и ЛНР

Подписанные документы закрепляют точное местоположение общей границы между субъектами.

Законодательное Собрание Ростовской области приняло два закона, утверждающих соглашения, заключённые регионом с Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР).

Документы, подписанные в апреле этого года, официально закрепляют местоположение общей границы между Ростовской областью и воссоединёнными территориями. Основная цель достигнутых договорённостей — упорядочение земельных и имущественных отношений на приграничных участках.

Ранее донской регион подписал аналогичные документы с другими соседними субъектами: Краснодарским и Ставропольским краями, Волгоградской и Воронежской областями и Республикой Калмыкия.

Эти соглашения — часть комплексного плана мероприятий по приведению к единому стандарту сведений о границах в государственном кадастре недвижимости. Теперь устаревшее картографическое описание границ заменят на современное.