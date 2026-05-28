Резкое сокращение разнообразия жизни в конце кембрийской эры поставили под сомнение

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Международный коллектив палеонтологов обнаружил в Канаде отпечатки тела древнего членистоногого существа, которое обитало в первичном океане Земли примерно 500 млн лет назад, во время так называемого фуронгского провала. Это открытие закрыло этот пробел и поставило под сомнение то, что в конце кембрийской эры биоразнообразие жизни резко упало, сообщила пресс-служба австралийского Университета Флиндерса.
«Данная находка является аргументом в пользу того, что экосистемы фуронгской эпохи были очень разнообразными и сложно устроенными, в чем в прошлом существовали сомнения. Что тоже важно, нам впервые удалось найти эти отпечатки тела в породах, которые ранее не считались хорошим источником окаменелостей», — заявил научный сотрудник Университета Флиндерса (Австралия) Расселл Бикнелл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, последнюю часть кембрийского периода, так называемую фуронгскую эпоху, также называют «фуронгским провалом», так как до 2019 года палеонтологам были известны лишь единичные окаменелости, оставленные в этом периоде сложными многоклеточными существами. Их малое число ученые связывали с тем, что экосистемы Земли сильно пострадали от так называемого гужангско-паибского вымирания, а также с переменами в характере формирования пород на дне океана.
Исследователи из Австралии, США и Германии обнаружили ранее неизвестные окаменелости сложно устроенных членистоногих существ из фуронгской эпохи при изучении образцов пород, собранных канадскими палеонтологами в окрестностях Квебека еще в середине прошлого столетия, а также в последующие десятилетия. В этих отложениях, сформировавшихся около 500 млн лет назад, исследователи обнаружили отпечатки тела ранее неизвестного вида членистоногих существ из семейства коркоранид, далеких родственников современных пауков и скорпионов.
Это существо, похожее внешне на современных мокриц, было названо Magnicornaspis garwoodi в честь британского палеонтолога Расселла Гарвуда, специалиста в области эволюции общих предков пауков, мечехвостов и скорпионов, а также крупных «рогов» и щитков, украшавших голову данного существа. Их присутствие на панцире этого существа, как отмечают ученые, делает его «потерянным звеном» в истории эволюции коркоранид, которое позволяет соединить непохожие друг на друга виды этих существ из кембрийской и ордовикской эр.
Также обнаружение отпечатков Magnicornaspis garwoodi в породах фуронгской эпохи в окрестностях Квебека говорит о том, что ископаемые следы существ из «фуронгского провала» могут встречаться в самых неожиданных регионах мира, где, предположительно, нет залежей так называемых лагерштеттов, особых пород кембрийской эры, в которых особенно хорошо сохраняются отпечатки первых беспозвоночных Земли. Это говорит в пользу максимально широкого изучения отложений этой эры по всей планете, подытожили исследователи.