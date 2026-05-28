Жителей Волгоградской области приглашают присоединиться ко Дню соседей

Всероссийская акция «Международный день соседей» стартует 29 мая в том числе и в Волгоградской области, сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства региона. Проведение подобных мероприятий соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Для жителей организуют добрососедские мероприятия в разнообразных форматах: мастер‑классы, конкурсные программы и другие активности. В некоторых местах пройдут акции по благоустройству территорий: участники наведут чистоту во дворе, отремонтируют поврежденные объекты, приведут в порядок малые архитектурные формы, высадят растения. После многих ждут угощения. Также в День соседей на площадках будут организованы встречи жителей с представителями администраций, думы, управляющих компаний и других профильных ведомств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.