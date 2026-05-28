«Агроэко» вложит 7,6 млрд в развитие мясопереработки в Воронежской области

Холдинг «Агроэко» включает 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, мясоперерабатывающее предприятие, автотранспортные предприятия, молочную ферму, а также сеть фирменных магазинов. Головное юрлицо — ООО «ГК “Агроэко”», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Воронеже в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральный директор — Елена Кочура. 77% долей принадлежат Владимиру Маслову, чуть менее 23% сосредоточены у ООО «АПК Агроэко», 0,0001% — у ООО «Агроэко-Воронеж». Выручка головного юрлица в 2025 году составила 26 млн руб., чистая прибыль — 422 млн руб.