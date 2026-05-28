Подрядчик остановил строительство террасного парка в Нижнем Новгороде

АО «ДиРОН» приостановило работы на стройплощадке террасного парка в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на подрядчика.
Напомним, общественное пространство обустраивают с 2023 года. Изначально планировалось открыть террасный парк в конце 2025 года, однако в итоге сроки пришлось сдвинуть.
По информации на конец мая текущего года работы на стройплощадке временно остановились. Сейчас планируется подписание дополнительного соглашения об изменении условий муниципального контракта. После этого строительство планируют возобновить.
Ранее сообщалось, что дополнительные 1,5 млрд рублей выделят на террасный парк в Нижнем Новгороде. Допфинансирование потребовалось из-за увеличения стоимости проекта.