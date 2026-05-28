Иван Литвенок подписал новый трёхлетний контракт с СК «Ротор»

Спортивный клуб «Ротор» официально сообщил о продлении сотрудничества с вратарём Иваном Литвенком. Новый контракт с голкипером рассчитан на три года.

За время выступления за основную команду и «Ротор‑2» Иван провёл 22 матча, неизменно демонстрируя высокий уровень игры, хладнокровие и надёжность в самых напряжённых эпизодах. Его уверенные действия на последнем рубеже обороны стали важным фактором стабильности команды.

Руководство клуба отметило профессионализм и самоотдачу игрока, подчеркнув, что продление контракта с Литвенком — часть стратегии по укреплению состава проверенными кадрами. Болельщики могут рассчитывать на то, что знакомый и полюбившийся вратарь будет защищать ворота «Ротора» как минимум до конца сезона 2027/2028.

Желаем Ивану крепкого здоровья, новых ярких сейвов и как можно больше «сухих» матчей в составе нашей команды!

Александр Веселовский.

Фото: СК «Ротор».