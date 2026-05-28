Депутат Госдумы Артем Кавинов оценил отчет губернатора Глеба Никитина в ОЗС

Нижегородская область сохраняет курс на поддержку жителей, семей, участников СВО, развитие экономики и инфраструктуры, заявил депутат Государственной думы Артем Кавинов, комментируя отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина перед депутатами Законодательного собрания о результатах работы правительства региона за 2025 год.
«Это был честный разговор о приоритетах региона, новых вызовах и, конечно, достижениях. Несмотря на непростую ситуацию, Нижегородская область сохраняет курс на поддержку жителей, семей, участников СВО, развитие экономики и инфраструктуры», — отметил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, комментируя.
По мнению депутата, демографическая политика сегодня — не просто набор мер поддержки, а стратегическая задача региона.
«Программа Пятилетия семьи, отсутствие очередей на ЭКО, проект “Семейный квартал”, региональные выплаты семьям с детьми — все это уже дает результат. Прозвучала важная цифра: суммарный коэффициент рождаемости в регионе показывает лучший прирост в стране. Значит, выбранный курс работает. Отдельно отметил снижение уровня бедности: он сократился до 5,2%. в том числе благодаря мерам поддержки», — сказал Артем Кавинов.
Он также сделал акцент в отчете и на развитии экономики. Нижегородская область продолжает наращивать промышленный и технологический потенциал.
«Только за прошлый год Фонд развития промышленности профинансировал десятки проектов, а предприятия активно модернизируют производства и создают новые рабочие места. Важно и то, что регион не останавливает развитие территорий. Строятся школы, детские сады, поликлиники, развивается механизм КРТ, создается современная городская среда. Все это напрямую влияет на качество жизни людей», — пояснил Артем Кавинов.
«За всеми цифрами и проектами, о которых сегодня говорил губернатор, — огромная системная работа команды региона и лично Глеба Никитина. Многие решения, которые сейчас уже кажутся привычными, еще несколько лет назад казались излишне амбициозными задачами, а где-то и нереальными. Но сегодня часть “нереального” — уже на полных парах! Особенно важно, что регион не боится запускать уникальные для страны инициативы и быть первым», — подчеркнул Артем Кавинов.
По его словам, при всех вызовах и непростой экономической ситуации Нижегородская область продолжает двигаться вперед, сохранять социальные обязательства и реализовывать крупные проекты развития.
«Это результат грамотного управления, стратегического подхода и умения работать на перспективу. Рад быть частью команды губернатора», — сказал депутат Госдумы.
