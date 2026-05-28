Полпред президента Игорь Руденя прибыл в Калининградскую область и посетил пограничную заставу

В четверг, 28 мая, полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя прибыл в Калининградскую область. В рабочей поездке его сопровождал губернатор Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба правительства региона.
На пограничной заставе Руденя поздравил руководство и личный состав Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области с Днём пограничника. Он подчеркнул, что в условиях нынешней военно-политической обстановки ответственность за безопасность российских рубежей «многократно возрастает».
«В этих условиях основной задачей является поддержание постоянной готовности дать отпор на любую провокацию со стороны противника», — заявил полпред. Он отметил профессионализм пограничников, благодаря которому удалось предотвратить попытки нарушений границы.
Во время посещения заставы Руденя пообщался с военнослужащими, посмотрел условия службы и ознакомился с новыми образцами вооружения и техники, которые используют для охраны границы.
Позднее в Калининграде полпред провёл совещание, посвящённое организации служебно-боевой деятельности на западных рубежах страны. Он также почтил память погибших пограничников на территории Калининградского пограничного института ФСБ, где вместе с Алексеем Беспрозванных возложил цветы к стеле на Аллее памяти. Губернатор подчеркнул важность службы пограничников для безопасности региона.
«81 год пограничники на калининградской земле самоотверженно укрепляют нерушимость западных рубежей России, успешно пресекают попытки нарушения границы, контрабандной деятельности, незаконной миграции», — сказал Беспрозванных.
Руденя посещал Калининградскую область в апреле.