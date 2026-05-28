Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТПП сообщила о росте налоговой задолженности бизнеса Ростовской области после реформы

После изменений налогового законодательства у части малого бизнеса Ростовской области начала расти задолженность по налогам. Об этом вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

После изменений налогового законодательства у части малого бизнеса Ростовской области начала расти задолженность по налогам. Об этом вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».

По ее словам, многие предприниматели оказались психологически и организационно не готовы к масштабной перестройке налоговой системы и переходу к более сложным моделям учета.

«Отката назад уже не будет и легче не станет. Предпринимательскому сообществу придется принять новые правила как долгосрочную реальность», — отметила госпожа Абдулазизова.

Как пояснила представитель ТПП, значительная часть малого бизнеса долгие годы работала в условиях льготных режимов, дешевых кредитов и упрощенного налогообложения. Введение НДС для части компаний и усиление цифрового контроля со стороны государства стали для предпринимателей серьезным стрессом.

По словам Светланы Абдулазизовой, особенно остро бизнес столкнулся с нехваткой квалифицированных бухгалтерских кадров. Массовый переход на новые правила учета резко увеличил спрос на специалистов, которых сейчас недостаточно на рынке.

«Нам рассказывали, что бухгалтеров заменит искусственный интеллект. Жизнь показала обратное», — подчеркнула она.

В ТПП также отмечают, что часть предпринимателей, пытаясь снизить расходы, пользуется услугами сомнительного аутсорсинга, что впоследствии приводит к претензиям со стороны налоговых органов и дополнительным финансовым рискам.