ТПП сообщила о росте налоговой задолженности бизнеса Ростовской области после реформы

После изменений налогового законодательства у части малого бизнеса Ростовской области начала расти задолженность по налогам. Об этом вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова сообщила на организованной «Ъ-Ростов» конференции «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста».
По ее словам, многие предприниматели оказались психологически и организационно не готовы к масштабной перестройке налоговой системы и переходу к более сложным моделям учета.
«Отката назад уже не будет и легче не станет. Предпринимательскому сообществу придется принять новые правила как долгосрочную реальность», — отметила госпожа Абдулазизова.
Как пояснила представитель ТПП, значительная часть малого бизнеса долгие годы работала в условиях льготных режимов, дешевых кредитов и упрощенного налогообложения. Введение НДС для части компаний и усиление цифрового контроля со стороны государства стали для предпринимателей серьезным стрессом.
По словам Светланы Абдулазизовой, особенно остро бизнес столкнулся с нехваткой квалифицированных бухгалтерских кадров. Массовый переход на новые правила учета резко увеличил спрос на специалистов, которых сейчас недостаточно на рынке.
«Нам рассказывали, что бухгалтеров заменит искусственный интеллект. Жизнь показала обратное», — подчеркнула она.
В ТПП также отмечают, что часть предпринимателей, пытаясь снизить расходы, пользуется услугами сомнительного аутсорсинга, что впоследствии приводит к претензиям со стороны налоговых органов и дополнительным финансовым рискам.