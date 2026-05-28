«Дайте жаропонижающее и верните в отряд»: Дятлова — о типичных претензиях родителей, чьи дети отдыхают в лагере

Родители калининградских школьников чаще всего жалуются на отсутствие хорошего Wi-Fi в детских лагерях и на то, что заболевших детей нельзя подлечить в медпункте и вернуть на отдых. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда в четверг, 28 мая.
По словам сити-менеджера, многие родители просят медиков ограничиться жаропонижающим и вернуть ребёнка в отряд, но в лагерях действуют строгие санитарные правила.
«Больной ребёнок опасен для других воспитанников и может спровоцировать вспышку заболевания», — подчеркнула Дятлова.
Она напомнила, что медпункт в лагере — это не полноценное лечебное учреждение. Если ребёнок заболел, его изолируют до приезда родителей.
Во всех медпунктах оборудованы специальные изоляторы. В каждом — по две отдельные комнаты с санузлами: одна предназначена для детей с признаками кишечных инфекций, другая — для вирусных заболеваний.
Ещё одной частой темой жалоб остаётся интернет-связь. По мнению главы администрации, летом детям полезнее отдыхать без гаджетов.
«Wi-Fi летом не нужен. Дети должны оздоравливаться, а не сидеть в телефонах», — отметила Дятлова.
Всех отдыхающих заранее предупреждают, что с собой нельзя привозить газировку, чипсы, скоропорт и сладкое.