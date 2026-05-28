Депутат Любарский взял на контроль ситуацию с затоплением подвала дома в Советском районе

Жители дома 19А по улице Бориса Панина в Советском районе Нижнего Новгорода долгое время страдают от частых засоров канализации и подтопления подвальных помещений: в подвале регулярно скапливаются сточные воды, появляются комары, неприятный запах и сырость. Особенно тяжело приходится семьям с детьми, проживающим на нижних этажах. Проблема тянется не первый год, и жители решили обратиться за помощью к депутату Государственной Думы Роману Любарскому. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
«Проблема с подвалом длится уже 12 лет. У нас есть все документы, подтверждающие это. Мы обращались неоднократно в управляющую компанию, на телевидение, писали заявления в разные инстанции. Очень надеемся, что депутат Госдумы Роман Любарский нам поможет и решение проблемы, наконец-то сдвинется с мертвой точки», — рассказала жительница дома 19А по улице Бориса Панина Ольга Зайцева.
Роман Любарский — руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению — взял ситуацию на личный контроль. По его поручению руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Дмитрий Филипенко выехал на место и зафиксировал бездействие управляющей компании. Партия обратилась в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области с требованием провести проверку и принять меры.
«Мы выехали на место. Ситуация очевидна: подвал затоплен. Удивляет попустительство со стороны управляющей компании, которая не реагирует на жалобы, вовремя не проводит откачку воды и не устраняет повреждения на сетях. Самое главное — внимание к проблемам жителей и готовность оперативно реагировать. Если этого не смогла сделать управляющая компания, это будет делать “Единая Россия”. Мы обратились в областную Госжилинспекцию, поручили провести проверку и принять меры. Уверен, проблема будет решена», — прокомментировал Дмитрий Филипенко.
В момент визита совместной проверки Государственной жилищной инспекции и «Единой России» велись работы по осушению подвала. Главный инженер АО «ДК Советского района» Татьяна Мосина пояснила, что проблема действительно существует и связана с небрежным отношением части жильцов к системе водоотведения.
«Проблема — частые засоры в канализации в связи с неаккуратным пользованием жителями системы. Мы периодически проводим прочистку системы, дальнейшую откачку подвальных помещений от остатков канализации, обработку, дезинфекцию. Жителям также доводим информацию, чтобы правильно пользовались канализацией. Сейчас ведем осушение подвала, после этого проведем обработку и дополнительный осмотр, разместим информацию в домовом чате и на стенде», — сообщила Татьяна Мосина.
Начальник Нижегородского нагорного отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Максим Картунов подтвердил, что проверка выявила серьезные нарушения. Домоуправляющую компанию привлекут к административной ответственности.
«В ходе проверки установлены нарушения обязательных требований: подтопление секций подвального помещения, отсутствие освещения, захламление, полная антисанитария. Управляющей компании в приоритетном порядке поручено вести откачку до полного осушения, далее — дезинфекцию. Предписание остается на контроле до полного устранения. Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности», — заявил Максим Картунов.