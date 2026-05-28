Под Волгоградом компанию оштрафовали за неудавшуюся аферу с электроэнергией

Как ранее сообщала редакция, директор ООО «ТРИАЛТРЭЙД» вместе с коллегой из ООО «ЧПЭК» прибыли в кабинет к руководителю местного подразделения ФГБУ «Управление “Волгоградмелиоводхоз” 10 июня. С собой они принесли два кофейных стакана, набитые пятитысячными купюрами. Однако подельники были в тот же момент задержаны сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Впоследствии взяточники были приговорены к четырём годам колонии строгого режима, а также штрафу.