Из пустыря в современную площадку: как меняется пространство в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается голосование за объекты, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовали уже 250 тысяч человек. Те парки и скверы, которые получат больше всего голосов, обновят в 2027 году. О уже преобразившихся пространствах в городах области рассказала Pravda-nn.ru.
В микрорайоне «Дружба» города Бор в прошлом году открылся обновленный сквер. Пожелания горожан учли при планировании: в центре появилась мемориальная зона, а рядом — зона для спорта и отдыха. Глава местного самоуправления Алексей Боровский отметил, что сквер стал универсальным пространством, где время могут провести как взрослые, так и дети.
Еще один пример — рабочий поселок Пижма Тоншаевского округа. Там на месте прежнего пустыря появилась современная площадка, где можно играть и заниматься спортом. Станислав Стремин, глава местного самоуправления округа, подчеркнул, что качественное преобразование болотистой и неблагоустроенной территории является важным шагом к тому, чтобы молодежь оставалась жить в сельской местности.
Всего с начала действия программы в регионе преобразили свыше 750 парков, скверов и площадей, а также более трех тысяч дворов.
Среди успешных проектов — обустройство территории вокруг Техникумовского пруда в Ардатове. Теперь это многофункциональное пространство: здесь можно гулять, заниматься спортом или рыбачить. На территории проложены пешеходные дорожки, установлены системы освещения и видеонаблюдения, оборудованы зоны отдыха (со скамейками и качелями), есть велопарковка и бетонные разграничители для безопасности. Эти работы продолжили начатое в 2024 году благоустройство в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать!».
Сейчас в Ардатове на голосование выставлены два проекта. Лидером является «Парк Победы» с расположенным на его территории мемориальным комплексом: за него отдали голоса около двух тысяч человек. В случае победы в голосовании, в парке обновят освещение, проведут озеленение и обеспечат газификацию конструкции «Вечный огонь».
В Богородске выбирают три общественных пространства. Лидирует территория во втором микрорайоне, которую поддержали почти три тысячи человек: там хотят сделать полноценную зону для прогулок.
В Семенове наибольшее число голосов на текущий момент получил Привокзальный парк — центральное городское пространство с богатой историей, нуждающееся в обновлении. Не отстает и сквер в рабочем поселке Сухобезводное (Семеновский округ): это место традиционно служит площадкой для торжественных мероприятий, встреч ветеранов и школьных экскурсий.
Всего на голосование выставлено 93 территории в 23 муниципальных образованиях. Проголосовать можно до 12 июня включительно — для этого нужно:
Зайти на сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru.Нажать кнопку «Голосовать».Авторизоваться через Госуслуги. Выбрать свое муниципальное образование. Выбрать одну общественную территорию из списка. Отдать свой голос.