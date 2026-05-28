Нижегородские компании оштрафуют за отказ от квот для участников СВО

Теперь учреждения с численностью сотрудников больше ста человек обязаны оставлять один процент вакансий для тех, кто служил по мобилизации или контракту. Если должностное лицо не хочет создавать или выделять такие места, ему грозит штраф от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Для юридических лиц сумма составит от двадцати до пятидесяти тысяч. Поправки внесены в областной Кодекс об административных правонарушениях.