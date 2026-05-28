Нижегородские компании оштрафуют за отказ от квот для участников СВО

В Нижегородской области вводят штрафы для руководителей, которые отказываются сохранять рабочие места для вернувшихся участников СВО. Соответствующий закон принял региональный парламент.
Теперь учреждения с численностью сотрудников больше ста человек обязаны оставлять один процент вакансий для тех, кто служил по мобилизации или контракту. Если должностное лицо не хочет создавать или выделять такие места, ему грозит штраф от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Для юридических лиц сумма составит от двадцати до пятидесяти тысяч. Поправки внесены в областной Кодекс об административных правонарушениях.
Следить за выполнением закона будет министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области. Ведомство получило право оформлять протоколы и рассматривать дела о нарушениях.
Закон также подробно прописывает, как именно выполнять квоту. Компания может взять ветерана на работу напрямую либо заключить договор с другой организацией, которая занимается трудоустройством. Председатель профильного комитета Владимир Паков пояснил, что министерство поможет выстроить процесс и найти подходящих кандидатов.
