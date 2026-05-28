В июне начнется ремонт Белгородской объездной дороги

Ремонт участков автодороги Таврово — Соломино — Разумное в Белгородской области стартует в июне при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве автомобильных дорог и транспорта.
Напомним, в прошлом году на этой дороге уже было отремонтировано два участка общей протяженностью 4,6 км — от кольцевого пересечения в селе Таврово до моста в селе Соломино. В текущем году дорожники обновят участок протяженностью 2,2 км от этого моста до кольцевого пересечения возле аквапарка «Лазурный», а также участок Белгородской объездной дороги в поселке Разумном протяженностью 0,8 км.
В ходе ремонта планируется обновить дорожное покрытие, отремонтировать мост, тротуары, систему водоотведения и разделительную полосу. Помимо этого, специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Завершить работы планируется в сентябре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.