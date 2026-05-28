Раскрыта ключевая роль гена SIRT1 в развитии агрессивных форм рака простаты

Профессор Эбейт-Шен и ее коллеги пришли к такому выводу при изучении молекулярных механизмов появления нейроэндокринных форм рака простаты — особо агрессивных опухолей, способных к образованию метастазов и стойких к действию большинства терапий. Точный механизм появления этих вариаций онкозаболевания не был известен, что побудило биологов провести серию опытов на мышах. Исследователи встроили в ДНК грызунов особую последовательность нуклеотидов, похожую по структуре на ретровирус, которая случайным образом встраивалась в разные регионы их генома, что имитировало мутации, возникающие при развитии опухолей. Также исследователи внесли в ДНК грызунов несколько точечных мутаций, повышающих риск развития рака простаты, что позволило максимально естественным образом воспроизвести формирование нейроэндокринных форм этого заболевания.