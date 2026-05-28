Режим повышенной готовности ввели у канатной дороги в Нижнем Новгороде

Ограничения действуют из-за угрозы схода грунта и дальнейшего развития оползневых процессов на склоне Кошелевского оврага.

Режим повышенной готовности ввели на склоне Кошелевского оврага в Нижнем Новгороде. Особый статус действует на территории под станцией канатной дороги еще с 7 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Причиной принятия превентивных мер стал сход грунта на неукрепленном участке. Существует угроза дальнейшего размыва почвы, что создает опасность для жизни и здоровья граждан. На потенциально опасной территории поручено установить предупреждающие аншлаги и организовать постоянный мониторинг состояния склона.

Заказчиком аварийно-восстановительных работ определено МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода», а распорядителем мероприятий — департамент благоустройства. Специалисты планируют ликвидировать оползень и обустроить дренажную систему. Финансирование пойдет за счет бюджетных средств на 2026 год.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели у дома на Ильинской в Нижнем Новгороде.