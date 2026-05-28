1 июня в Нижнем Новгороде запустят ночные автобусы

С июня по октябрь в Нижнем Новгороде будут курсировать ночные автобусы. Общественный транспорт будет развозить пассажиров до 02:00.
Как сообщили в Центре развития транспортных систем, в течение лета и первого осеннего месяца в столице Приволжья запустят ночные автобусы № 150 «Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал “Щербинки”, № 160 “Микрорайон Комсомольский — Станция метро “Парк культуры”, № 180 “ЗКПД-4 — Микрорайон “Цветы”, № 190 “ЖК “Торпедо” — Катер “Герой”. Заявки на обслуживание данных направлений уже приняты, ведется заключение контрактов с подрядчиками.
В ЦРТС добавили, что воспользоваться ночными маршрутами можно будет с восьми часов вечера: вплоть до двух часов ночи автобусы будут ездить по центральной части Нижнего Новгорода и дорогам, связывающим любимые места отдыха граждан. Их работу синхронизируют с окончанием культурных мероприятий, а также расписанием городского метрополитена и прибытием поезда из российской столицы.
