Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1 июня в Нижнем Новгороде запустят ночные автобусы

Их маршруты синхронизируют с работой городской подземки.

Источник: Живем в Нижнем

С июня по октябрь в Нижнем Новгороде будут курсировать ночные автобусы. Общественный транспорт будет развозить пассажиров до 02:00.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем, в течение лета и первого осеннего месяца в столице Приволжья запустят ночные автобусы № 150 «Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал “Щербинки”, № 160 “Микрорайон Комсомольский — Станция метро “Парк культуры”, № 180 “ЗКПД-4 — Микрорайон “Цветы”, № 190 “ЖК “Торпедо” — Катер “Герой”. Заявки на обслуживание данных направлений уже приняты, ведется заключение контрактов с подрядчиками.

В ЦРТС добавили, что воспользоваться ночными маршрутами можно будет с восьми часов вечера: вплоть до двух часов ночи автобусы будут ездить по центральной части Нижнего Новгорода и дорогам, связывающим любимые места отдыха граждан. Их работу синхронизируют с окончанием культурных мероприятий, а также расписанием городского метрополитена и прибытием поезда из российской столицы.

Напомним, в Заксобрании объявили, какого цвета должны быть автомобили для работы в нижегородском такси.

Ранее мы рассказывали о том, как изменилась скорость трамваев в региональном центре.