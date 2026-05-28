Стратегия развития. Губернатор Махонин выступил с ежегодным посланием

Глава Прикамья подвёл итоги работы за то время, что он возглавляет регион, и обозначил планы на будущее. Стратегии развития, цифровые показатели, поручения министерствам и главам муниципалитетов прозвучали в ежегодном послании губернатора Дмитрия Махонина. Ключевые задачи — развитие промышленности, инфраструктуры и человеческого капитала. Благодаря этому край имеет возможность отвечать взвешенными решениями на стоящие перед ним вызовы.
Своих не бросаем!
Свою речь губернатор Прикамья Дмитрий Махонин начал со слов благодарности нашим землякам, которые на СВО отстаивают суверенитет страны и участвуют в ликвидации последствий атак БПЛА на промышленные и гражданские объекты края. И те, и другие проявляют настоящее мужество и пермский характер.
«Для отражения угрозы БПЛА мы принимаем дополнительные меры безопасности, создаём региональное подразделение “БАРС” для защита воздушного пространства Прикамья. Безусловным приоритетом остаётся обеспечение безопасности жителей», — сказал губернатор.
В Прикамье участникам СВО и членам их семей оказывают всестороннюю поддержку. Различными формами сопровождения охвачено 20 тыс. семей. Ветеранам помогают восстановить здоровье. Как правило, они возвращаются на прежние места работы. Желающие попробовать свои силы в бизнесе, могут пройти краевую образовательную программу «СВОё дело» или федеральную «СВОй бизнес». В этом году добавили новую меру поддержки — грант «Агромотиватор» для ветеранов, которые трудятся в фермерском хозяйстве.
«Участникам СВО и их семьям адресован широкий спектр поддержки, — подтверждает председатель ПРОО “НАСМНОГО” Ирина Ермакова. — Эти меры оцифрованы, и теперь их можно получить, подав обращение на портале “Госуслуги”. Сохраняется выплата за рождение ребёнка в семье участника СВО. Прикамье — единственный регион, где есть такая выплата».
Промышленный регион.
Залогом процветания Прикамья является промышленность, заявил Дмитрий Махонин. Не случайно она стала отдельным блоком Народной программы «Единой России». Благодаря её развитию Пермский край — один из немногих регионов, где в полной мере продолжается реализация всех инфраструктурных проектов. За 5 лет объём отгруженных товаров собственного производства вырос на 30%, а в отрасли машиностроения рост составил 58,6%. За 6 лет валовый региональный продукт увеличился в два раза с 1,4 трлн руб. в 2020 г. до 2,9 трлн руб. в 2025 г. За 6 лет реализованы 70 крупных инвестиционных проектов.
Для развития строительной отрасли провели инвентаризацию всех земель, определили участки под социально значимые объекты. Это позволяет системно подходить к развитию территорий. Чтобы строить больше и быстрее, используют типовые проекты школ и общежитий. Жилья с 2020 года в Прикамье построили 10,5 млн. кв. м. За шесть лет каждая третья семья в Прикамье улучшила жилищные условия.
«Построено огромное количество социальных объектов, введены ключевые объекты по спорту (стадион “Юность”, ледовая арена “Красная машина”). Но самое главное — это чёткая, выверенная стратегия и изменения подходов к строительству. Мы сильно продвинулись в оптимизации сроков строительства, цифровизации подходов и создании внутренних производителей стройматериалов. Это ещё один драйвер, который позволяет не просто строить, но строить и оставлять деньги внутри регионов. 85% подрядных организаций — это подрядчики, которые зарегистрированы в Пермском крае. Это действительно здорово», — пояснил председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры Павел Черепанов.
Комфортный край.
Развитие инфраструктуры — одна из главных задач краевых властей.
«Газификация, обновление транспорта, обустройство общественных пространств во всех муниципальных образованиях. Драйверами этой работы остаются федеральные проекты, Народная программа партии “Единая Россия”, региональная программа “Комфортный край”. Состояние коммунальной инфраструктуры — ключевой показатель качества жизни. Пока мы ещё, к сожалению, не решили главную проблему отрасли: высокий износ сетей», — сказал губернатор.
Для исправления ситуации объём инвестиций в сферу теплоснабжения за три года вырос в шесть раз по сравнению с предыдущей трёхлеткой. Ежегодный объём финансовых вливаний превышает 12 млрд руб. Устаревшие котельные меняются на современные, чтобы подача тепла зимой оставалась бесперебойной. За шесть лет обновили 83 котельные в 27 округах.
Для комфортной жизни в домах нужен газ, и газификация впервые пришла на север региона, Прикамская программа газификации — одна из самых крупных в России. За шесть лет в крае построено более 4 тыс. км газопроводов, газифицировано 137 населенных пунктов. Прикамье первым ввело субсидию на подключение газа «до конфорки». Собственники почти 19 тыс. домовладений воспользовались этой мерой поддержки.
Как следует из прозвучавших в послании цифр, регион эффективно добывает деньги и рачительно их расходует на инфраструктурные проекты. В 2025 году из федерального бюджета поступило финансирование на 40% больше, чем годом ранее. Благодаря контролю целевого расходования средств подрядчиками, временному размещению свободных средства на депозитах и другим мерам краевой бюджет за два года «заработал» более 18 млрд руб. Одновременно Пермскому краю списали кредит федерального бюджета на 5,7 млрд руб.
Эти средства идут на проекты медицинской и образовательной инфраструктуры. С 2020 года в Прикамье возвели 39 школ и 33 детских сада. До 2030 года будут построены ещё 60 образовательных объекта. Современная инфраструктура — весомый аргумент для выбора места работы и жизни. Об этом говорит учитель истории школы «Дуплекс» Артём Малинин.
«Я слушал послание, потому что меня волнует развитие социальной сферы и инфраструктуры. Здесь есть большие прорывы, я живу недалеко от краевой музыкальной школы, поражающей своей современностью. Очередным порывом станет студенческий кампус. На своём примере могу сказать, что Прикамье притягивает молодых специалистов. Я в 33 года переехал в Пермь из соседнего региона, и ни разу об этом не пожалел», — сказал педагог.
Темпы развития.
Дмитрий Махонин в послании говорил о том же: новые объекты помогают решать наболевшие кадровые вопросы, особенно в медицине. В Прикамье строят новые больницы, поликлиники, амбулатории, чтобы пациентам и врачам было комфортно. В результате отрасль «молодеет», средний возраст врачей в регионе снизился до 47,5 лет.
В Чернушинской районной больнице сразу на 10 лет — с 51 до 41 года. В 3,5 раза выросло количество врачей-выпускников, трудоустраивающихся в медучреждения. По итогам 2025 года улучшили обеспеченность врачами в 25 муниципальных образованиях края.
«Мы видим наглядное воплощение девиза “В Перми всё реально”. У нас строятся новые лечебные учреждения, в которых оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Самых тяжёлых больных в любое время суток доставляют в ведущие больницы вертолётом санавиации. Самое главное, что темпы развития отрасли не снижаются», — говорит главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов.
Напрямую от развития здравоохранения и инфраструктуры зависит демографическое состояние региона. И здесь все надежды на многодетные и молодые семьи.
«Только благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в прошлом году родились 446 младенцев. Кроме того, за прошлый год появилось более 2 тыс. малышей, мамы которых решили сохранить беременность после консультации по месту наблюдения», — сказал губернатор.
Человек — в центре внимания.
Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих:
«Послание губернатора отразило единую стратегию развития региона. В центре внимания по-прежнему остаётся человек и качество его жизни. С 2020 года в Прикамье из ветхого фонда переселили 59 тысяч жителей. За шесть лет в медицинские учреждения края пришли работать 3000 врачей, фельдшеров и медсестёр. Единая позиция исполнительной и законодательной власти в развитии промышленности и поддержка производства, в том числе, высокотехнологичных компаний, помогла увеличить валовый региональный продукт более чем в два раза, а Пермский край стал одним из лидеров по количеству инновационных компаний. Стратегический подход губернатора и ответственная работа парламента дают реальный результат».