В Подмосковье «Ночь музеев» собрала более 24 тысяч посетителей

Свыше 24 тысяч человек посетили музеи Московской области 16 мая во время Всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев — 2026», сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В государственных учреждениях культуры побывало более 9 тысяч гостей. Лидером среди них стал Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», принявший свыше 2,7 тысячи посетителей. Почти 1,7 тысячи человек посетили Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина. Еще более 1,2 тысячи жителей и гостей пришли на акцию в Серпуховском историко-художественном музее.
В муниципальных музеях региона во время акции зарегистрировали свыше 15 тысяч человек. Наиболее востребованными среди них стали музей-заповедник «Дмитровский кремль» — более 2,6 тысячи гостей и Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» — свыше 860 человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.