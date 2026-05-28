В Подмосковье «Ночь музеев» собрала более 24 тысяч посетителей

В государственных учреждениях культуры побывало более 9 тысяч гостей. Лидером среди них стал Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», принявший свыше 2,7 тысячи посетителей. Почти 1,7 тысячи человек посетили Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина. Еще более 1,2 тысячи жителей и гостей пришли на акцию в Серпуховском историко-художественном музее.