Врачи онкодиспансера провели первую операцию по заморозке опухоли в Волгограде

58-летнего пациента выписали из отделения уже на четвертый день.

Источник: Комсомольская правда

Первую в регионе уникальную высокотехнологичную операцию по заморозке опухоли провели врачи рентгенохирургии волгоградского областного онкологического диспансера. Криодеструкция — процедура малотравматичная, не требующая специального обезболивания, так что 58-летнего пациента выписали из онкоцентра уже на четвертый день, сообщили в облздраве.

Пациент попал к онкологам с метастазами в печени. Несмотря на химиотерапию, злокачественная опухоль продолжала разрастаться. Тогда врачи решили заморозить очаг заболевания. Экстремально низкие температуры позволяют запустить процесс разрушения новообразования.

Операцию провели с помощью ангиографической установки, которая помогла точно ввести криозонды. Уже через сутки пациента перевели в профильное отделение, а через несколько выписали под амбулаторное наблюдение.

Все это стало возможным благодаря глобальной модернизации онкодиспансера. Сейчас там самая мощная диагностическая база в ЮФО.

