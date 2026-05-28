Врачи онкодиспансера провели первую операцию по заморозке опухоли в Волгограде

Первую в регионе уникальную высокотехнологичную операцию по заморозке опухоли провели врачи рентгенохирургии волгоградского областного онкологического диспансера. Криодеструкция — процедура малотравматичная, не требующая специального обезболивания, так что 58-летнего пациента выписали из онкоцентра уже на четвертый день, сообщили в облздраве.