В Петербурге завершился фестиваль «Ленинградская музыкальная весна»

Фестиваль «Ленинградская музыкальная весна» прошел в Санкт-Петербурге с 4 по 27 мая, сообщили в комитете по культуре города. Мероприятие провели при поддержке национального проекта «Семья».
«Тема фестиваля “Ленинградская музыкальная весна — 2026” — перезагрузка — диалог поколений. Пришло время переоценки наследия советской композиторской школы и исполнителями, и композиторами, и слушателями. Фестиваль представляет публике возможность познакомиться с незаслуженно редко исполняемыми произведениями выдающихся композиторов XX-XXI веков», — рассказал художественный руководитель проекта, председатель Союза композиторов Санкт‑Петербурга Антон Танонов.
59-й фестиваль открылся 4 мая в Концертном зале Мариинского театра программой «Перекресток партитур. Мастерская симфонической музыки». Также мероприятия прошли в Большом зале филармонии им. Шостаковича, в Екатерининском собрании, в Концертном зале «Яани Кирик», а также в Дубовом зале Дома композиторов Санкт‑Петербурга.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.