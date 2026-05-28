Эксперт оценил присоединение Норвегии к «ядерному зонтику» Франции

Решение Норвегии присоединиться к французской системе ядерного сдерживания создает вызов для безопасности России. Такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции в Париже объявили, что Осло согласен войти в европейскую систему ядерного сдерживания, инициированную французской стороной.
Василий Дандыкин подчеркнул, что этот шаг укладывается в общую картину милитаризации Скандинавии:
«Сейчас в Норвегии уже развернуты военные полигоны НАТО, Великобритании и США — чего там только нет. Норвегия — достаточно богатая страна с внушительным бюджетом, которая к тому же в огромных объемах спонсирует киевский режим. Безусловно, их интеграция во французскую ядерную систему — это вызов для нас, и прежде всего на северных рубежах», — отметил эксперт.
Эммануэль Макрон объявил о начале эпохи «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этой концепции Париж готов нарастить свой ядерный арсенал (сейчас он насчитывает около 290 боеголовок), а европейские страны получат возможность участвовать в совместных ядерных учениях.
Помимо Норвегии, к новой французской доктрине планируют присоединиться еще восемь государств Европы: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.