Эксперт оценил присоединение Норвегии к «ядерному зонтику» Франции

Норвегия присоединится к «ядерному зонтику» Франции. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, как расширение французской ядерной доктрины на север Европы скажется на безопасности РФ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Решение Норвегии присоединиться к французской системе ядерного сдерживания создает вызов для безопасности России. Такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции в Париже объявили, что Осло согласен войти в европейскую систему ядерного сдерживания, инициированную французской стороной.

Василий Дандыкин подчеркнул, что этот шаг укладывается в общую картину милитаризации Скандинавии:

«Сейчас в Норвегии уже развернуты военные полигоны НАТО, Великобритании и США — чего там только нет. Норвегия — достаточно богатая страна с внушительным бюджетом, которая к тому же в огромных объемах спонсирует киевский режим. Безусловно, их интеграция во французскую ядерную систему — это вызов для нас, и прежде всего на северных рубежах», — отметил эксперт.

Эммануэль Макрон объявил о начале эпохи «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этой концепции Париж готов нарастить свой ядерный арсенал (сейчас он насчитывает около 290 боеголовок), а европейские страны получат возможность участвовать в совместных ядерных учениях.

Помимо Норвегии, к новой французской доктрине планируют присоединиться еще восемь государств Европы: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

