В Челябинске прошел бал для учащихся колледжей и техникумов

Региональный этап Всероссийского бала амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» состоялся в Челябинском образовательном комплексе «Смена», сообщили в аппарате губернатора и правительства области. Мероприятие провели 13 мая для поддержки и популяризации программы, входящей в нацпроект «Молодёжь и дети».
В мероприятии приняли участие 24 пары учащихся колледжей и техникумов Челябинской области. Тема этапа — «С чего начинается Родина», приуроченная к Году единства народов России.
С приветственным словом выступила первый заместитель министра образования и науки региона Ольга Статирова, отметив, что участники — настоящие амбассадоры СПО, а система профессионального образования региона год от года наращивает качество и привлекательность для молодежи.
Танцевальная программа включала полонез, гудки, московскую кадриль и малый фигурный вальс. По итогам голосования лучшей парой признаны ученики Челябинского радиотехнического техникума Савва Серов и София Максимкина, второе место заняли представители Пластовского горно-технологического колледжа, третье — Южно-Уральского государственного технического колледжа. Победители представят Челябинскую область на всероссийском этапе бала, который пройдет 11 октября в Екатеринбурге.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.