Нижегородские депутаты поддержали запрет вейпов с 1 сентября 2026 года

Депутаты Заксобрания Нижегородской области поддержали законопроект о запрете продажи вейпов с 1 сентября 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Закон, внесенный губернатором Глебом Никитиным, единогласно приняли в двух чтениях на заседании 28 мая. Ранее инициативу поддержал профильный комитет Заксобрания.
С 1 сентября в Нижегородской области юрлицам и ИП будет запрещено продавать вейпы и жидкости для них. Под запрет попадут любые способы распространения и хранение такой продукции.
Кроме того, предпринимателям не разрешат привлекать внимание к курительным устройствам и кальянам с помощью подсветки или кричащих вывесок.
«В прошлом году мы направили обращение в Государственную Думу с предложением поддержать полный запрет розничной продажи вейпов. Мы ждем положительного решения, но текущая ситуация требует вмешательства и на региональном уровне», — заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
В Закосбрании добавили, что нарушителей нового закона планируют штрафовать.
Ранее сообщалось, что 550 магазинов отказались от продажи вейпов в Нижегородской области.