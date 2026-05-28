Минздрав меняет правила выдачи больничных для часто болеющих пациентов

Министерство здравоохранения России намерено скорректировать порядок оформления листков нетрудоспособности. Нововведения затронут граждан, которые оформляли больничный более четырёх раз за последние шесть месяцев.
По новым правилам таким пациентам сначала выдадут листок нетрудоспособности сроком на три дня. В этот период врач самостоятельно направит документы пациента на рассмотрение врачебной комиссии. Специалисты изучат ситуацию и выяснят причины частой заболеваемости: оценят необходимость дообследования, стационарного лечения или иных медицинских мероприятий. При необходимости комиссия продлит больничный на нужный срок.
Важное преимущество нововведения — отсутствие дополнительных действий со стороны пациента. Вся организационная работа ляжет на плечи медицинского персонала.
При этом ряд категорий граждан останется вне действия новых правил. К ним относятся:
- те, кто брал больничный для ухода за членом семьи;
- женщины, оформляющие больничный в связи с беременностью и родами;
- пациенты, получающие медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях;
- граждане, нуждающиеся в заместительной почечной терапии;
- лица, находящиеся на стационарном лечении.