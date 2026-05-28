Минздрав меняет правила выдачи больничных для часто болеющих пациентов

Минздрав планирует изменить правила выдачи больничных для граждан, оформлявших листок нетрудоспособности более четырех раз за последние полгода. По новым правилам сначала выдадут больничный на три дня, а затем врачебная комиссия решит вопрос о продлении. Важное преимущество — пациенту не нужно совершать дополнительных действий, всю работу берет на себя медперсонал.