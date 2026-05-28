Эксперт рассказал, как ведут себя амурские тигры после переезда в Казахстан

РИА Новости: 4 амурских тигра, переданные РФ Казахстану, ведут себя адекватно.

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости. Четыре амурских тигра, которых Россия передала Казахстану, после переезда проявляют адекватное поведение, сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала этой стране четырех амурских тигров из Хабаровского края. Их доставили в резерват «Иле-Балхаш». Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Астану с государственным визитом. На встрече с казахстанским лидером Касым-Жомарту Токаевым он отметил работу России и Казахстана по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области, назвав проект «примером партнерства в природоохранной сфере» двух стран.

В свою очередь Токаев назвал церемонию прибытия четырех амурских тигров из России в Казахстан «своеобразной изюминкой государственного визита» Путина, а также поблагодарил российского лидера за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана.

«Все четверо (после перевозки — ред.) в вольерах хорошо себя повели, сразу спрятались от людей, это очень нас порадовало. Все они без травм. Поведение у них адекватное, но будем и дальше наблюдать», — сказал Арамилев.

Ранее он рассказал РИА Новости, что хищников выпустят в дикую природу после того, как они будут готовы: для взрослых особей реабилитация на новом месте займет несколько месяцев, для котят — около года, пока они не станут самостоятельными.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.