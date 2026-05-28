В Томске создали механизм для оценки состояния инфраструктуры АЭС

Изобретение томских ученых — это механическая платформа с адаптивным ходовым механизмом, системой управления и программным обеспечением для сбора и анализа данных. Устройство оснащено дозиметром и спектрометром гамма-излучения. Оно способно перемещаться как по цилиндрическим, так и по плоским каналам. К разработке уже проявили интерес предприятия атомной отрасли, занимающиеся выводом из эксплуатации радиационно опасных объектов.