В Томске создали механизм для оценки состояния инфраструктуры АЭС

Опытно-демонстрационный образец первого отечественного роботизированного комплекса для обследования коммуникаций объектов атомной отрасли изобрели в Национальном исследовательском Томском политехническом университете (ТПУ), сообщили в вузе. Прототип был создан при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Летом 2026 года устройство проверят на реальном объекте. Речь идет об исследовательском ядерном реакторе ТПУ. Роботизированный комплекс предназначен для диагностики и определения радиационного состояния и остаточных загрязнений в магистральных и технологических трубопроводах, которые являются составной частью инфраструктуры АЭС, реакторов и профильных производств. Существующие технологии не позволяют проводить такие работы эффективно.
Изобретение томских ученых — это механическая платформа с адаптивным ходовым механизмом, системой управления и программным обеспечением для сбора и анализа данных. Устройство оснащено дозиметром и спектрометром гамма-излучения. Оно способно перемещаться как по цилиндрическим, так и по плоским каналам. К разработке уже проявили интерес предприятия атомной отрасли, занимающиеся выводом из эксплуатации радиационно опасных объектов.
