Владислав Атмахов отметил лидерство Нижегородской области в сфере экологии

Нижегородская область демонстрирует лидерские позиции в сфере экологии, заявил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов, комментируя отчет губернатора Глеба Никитина о работе правительства Нижегородской области в 2025 году. Доклад был представлен на заседании регионального парламента 28 мая.
«Экологической повестке в регионе стало уделяться больше внимания. Она включает как масштабные федеральные проекты, так и региональные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды и формирование экологической культуры», — заявил Атмахов.
Он отметил, что достижения региона в области лесных отношений подтверждаются различными рейтингами и достижениями.
«Регион вошел в число лидеров в России по программе компенсационного лесовосстановления. У нас широко используются цифровые технологии. Это применение космического мониторинга для контроля за использованием лесов и прибора “Лесник” для выявления и предотвращения незаконной вырубки. Широко используются беспилотники для обнаружения лесных пожаров», — продолжил парламентарий.
«Ведется целенаправленная работа по развитию экологического образования. Центр экологического просвещения “Экоториум” — это первая площадка в регионе, где объединены эффективно работающие на территории области экологические организации, экологоориентированный бизнес и эковолонтерские организации», — подчеркнул Владислав Атмахов.
