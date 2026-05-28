В Туле возобновляет работу окно МФЦ для автомобилистов

Специализированное окно МФЦ для автомобилистов вновь начнет работать в Туле со 2 июня, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона. Для записи необходимо использовать сайт МФЦ Тульской области, который развивается в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Жители региона смогут поставить автомобиль на государственный учет, оформить договор купли-продажи или дарения транспортного средства. Услуги будут доступны в формате одного окна. Предварительная запись обязательна и доступна на сайте МФЦ Тульской области.
Для верификации заявителя и транспортного средства при заполнении анкеты необходимо указать VIN-номер автомобиля или номер кузова. Специализированное окно МФЦ находится по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, 38.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.