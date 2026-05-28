Делегация из Китая ознакомилась с научным потенциалом МГТУ имени Баумана

Представители Пекинского технологического университета посетили Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, сообщили в вузе. Развитие сотрудничества с учебными заведениями отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Делегация осмотрела Главный учебный корпус, узнала о значимых локациях вуза, наградах и орденах, а также выдающихся выпускниках Бауманского университета. Далее в конгресс-центре гости изучили макет кампуса, а затем в кластере «Технологии защиты природы — зеленая территория» прошла встреча с ведущим инженером Александром Рязанцевым, который рассказал о деятельности и разработках учреждения.
Заключительным этапом встречи стали переговоры в Фанагорийских казармах. Представители МГТУ им. Н. Э. Баумана и Пекинского технологического университета обсудили развитие сотрудничества: подготовку к переводу пекинских студентов в Бауманский университет и учебные планы.
По итогам визита стороны договорились о дорожной карте совместных образовательных программ и расширении академических обменов. Китайские коллеги высоко оценили инфраструктуру и научно-технический потенциал Бауманского университета, отметив, что такой уровень подготовки открывает широкие перспективы для двустороннего сотрудничества.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.