Эксперт рассказал, как в Казахстане выпустят амурских тигров

Ранее тигров в России выпускали в лес из машин сразу после транспортировки. «Мягкий способ» выпуска — из временного вольера в лесу, где они проводят некоторое время, — впервые применили в 2018 году в Еврейской АО для амурской тигрицы Лазовки и самца Сайхана, которых спасли в Приморье. После этого такой метод использовали и со многими другими хищниками.