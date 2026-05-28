В Калининграде суд приостановил работу детского центра после вспышки сальмонеллёза

В Калининграде временно приостановили деятельность частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской. Поводом стала вспышка сальмонеллёза: 16 заболевших, среди них 11 детей от двух до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
20 мая в учреждении прошла проверка Роспотребнадзора. Специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных требований. В центре работали сотрудники без подтверждённых медосмотров, пищеблок был организован с нарушением поточности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели повреждённую отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился.
Инспекторы также установили, что в центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, не отбирали суточные пробы, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно, дети были без полотенец, в пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в немаркированные ёмкости без крышек.
На основании выявленных нарушений был составлен протокол в отношении индивидуального предпринимателя О. О. Чернышовой по статье 6.3 КоАП. Ленинградский районный суд назначил учреждению наказание в виде административного приостановления деятельности на 80 суток. Постановление ещё не вступило в законную силу, но подлежит немедленному исполнению.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений о 16 случаях сальмонеллёза в частном центре ухода за детьми в Калининграде.