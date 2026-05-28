После вторжения ВСУ до сих пор не найдены 332 жителя Курской области

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло в августе 2024 года. Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов объявил о полном освобождении региона в апреле 2025-го. В начале 2026 года бывший российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в Курской области обнаружили массовые захоронения, в которых были найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ.