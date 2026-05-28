Во Владимирской области уже второй раз прошел «ЗАБЕГ.РФ»

Полумарафон «ЗАБЕГ.РФ» прошел в поселке Мстёра Владимирской области 23 мая, как и в 110 других городах России. Мероприятия проводится при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Во Владимирской области событие состоялось в древнем поселке с богатой историей, культурными и художественными традициями. Поселок Мстёра Вязниковского округа уже второй раз стал центром притяжения для бегунов из разных регионов России.
На старт вышли около 500 спортсменов на дистанции от 1 до 21,1 километра. Самой массовой дистанцией стал пятикилометровый забег, он собрал почти 150 участников. Победителем на полумарафонской дистанции среди мужчин стал Михаил Наумов, а среди женщин первый результат показала Юлия Щукина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.