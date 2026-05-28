Во Владимирской области уже второй раз прошел «ЗАБЕГ.РФ»

На старт вышли около 500 спортсменов на дистанции от 1 до 21,1 километра. Самой массовой дистанцией стал пятикилометровый забег, он собрал почти 150 участников. Победителем на полумарафонской дистанции среди мужчин стал Михаил Наумов, а среди женщин первый результат показала Юлия Щукина.