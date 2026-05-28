Автобусный маршрут № 2 изменится в Нижнем Новгороде с 1 июня

Расписание автобуса № 2 в Нижнем Новгороде изменится в утреннее время по будням с 1 июня. Это необходимо для синхронизации с отправлением маршрута № 72 от остановки «Автовокзал Щербинки», сообщили в ЦРТС.
Данные изменения были подготовлены после рассмотрений обращений от пассажиров. Основная цель корректировки — синхронизация графиков движения.
«Ранее транспортные средства в отдельные моменты следовали друг за другом с минимальным временным разрывом, что приводило к неравномерным интервалам ожидания для пассажиров. Новое расписание предусматривает “разведение” рейсов маршрутов № 2 и 72 по времени», — добавили специалисты.
