Электрички запустят для участников велопробега «Дорога Минина» 31 мая

Дополнительные электрички будут назначены для участников велопробега «Дорога Минина» 31 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Поезда запустят на маршруте Нижний Новгород — Правдинск — Нижний Новгород. Мероприятие будет проходить в Балахнинском округе. Отправление к месту велопробега запланировано на 8:20 с Московского вокзала. В Балахну состав прибудет в 9:19.
Вернуться в Нижний Новгород участники велопробега смогут на электричке, которая отправится в 16:46. Состав будет в столице Приволжья в 17:28.
Участники велопробега проедут из Балахны в село Юрино. В конечной точке они посетят церковь во имя Казанской иконы Божией Матери.
Напомним, Нижний Новгород примет четвертый этап Кубка Федерации по балету на льду.