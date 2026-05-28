Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электрички запустят для участников велопробега «Дорога Минина» 31 мая

Дополнительные электрички будут назначены для участников велопробега «Дорога Минина» 31 мая.

Источник: Живем в Нижнем

Дополнительные электрички будут назначены для участников велопробега «Дорога Минина» 31 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Поезда запустят на маршруте Нижний Новгород — Правдинск — Нижний Новгород. Мероприятие будет проходить в Балахнинском округе. Отправление к месту велопробега запланировано на 8:20 с Московского вокзала. В Балахну состав прибудет в 9:19.

Вернуться в Нижний Новгород участники велопробега смогут на электричке, которая отправится в 16:46. Состав будет в столице Приволжья в 17:28.

Участники велопробега проедут из Балахны в село Юрино. В конечной точке они посетят церковь во имя Казанской иконы Божией Матери.

Напомним, Нижний Новгород примет четвертый этап Кубка Федерации по балету на льду.