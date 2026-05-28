205 пришкольных лагерей откроется в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде откроется 205 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Они прошли приёмку межведомственной комиссией и готовы принимать детей с 1 июня. Об этом сегодня, 28 мая, сообщила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Борякова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре.
Спикер отметила, что перед каникулами учителя провели классные часы с инструктажами о правилах безопасности, но в лагерях этому тоже будет уделяться внимание, в частности, профилактике правонарушений, дорожно-транспортного травматизма. В школах есть автогородки. Но говорить о правилах безопасности с детьми должны и родители.
Ирина Борякова также призвала взрослых интересоваться, как дети проводят своё время, с кем они общаются, какие у них интересы.
«Я хочу обратить внимание родителей: в случае возникновения в течение летних месяцев каких-то вопросов или тревог относительно ребёнка не забывайте, что вы всегда можете обратиться в школу. Мы сможем помочь. Действует Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи имени Владимира Павловича Радченко, где есть специалисты-психологи. Главное — не замалчивать проблему», — сказала директор городского департамента образования.