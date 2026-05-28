В Ростове горожане спасли птенцов дятла из упавшего дерева

По данным орнитолога Рамиза Савицкого, спасенные особи оказались птенцами сирийского дятла. Для выживания в домашних условиях им потребуется специальная белковая диета из насекомых и мяса. Когда птицы окрепнут, их следует выпустить в городской парк.