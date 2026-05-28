Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове горожане спасли птенцов дятла из упавшего дерева

Спасенных из упавшего дерева в Ростове дятлов отправили на такси к волонтер.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове местные жители спасли четырех птенцов дятла из рухнувшего на автомобильную парковку дерева. Инцидент произошел на улице Новаторов в среду, 27 мая. Об этом рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» очевидец происшествия Людмила.

— Спасатели расчищали территорию. Внезапно один из пожарных поставил возле жильцов часть ствола с дуплом, внутри которого оказались четыре птенца. Я забрала птиц в теплый подъезд, — пояснила ростовчанка.

Птенцов отправили на такси волонтеру, которая занимается выхаживанием диких птиц. из архива героя публикации.

Местные жители не смогли передать пернатых в зоопарк и нашли помощь через социальные сети. Птенцов отправили на такси волонтеру, которая занимается выхаживанием диких птиц.

По данным орнитолога Рамиза Савицкого, спасенные особи оказались птенцами сирийского дятла. Для выживания в домашних условиях им потребуется специальная белковая диета из насекомых и мяса. Когда птицы окрепнут, их следует выпустить в городской парк.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.