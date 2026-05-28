Василий Суханов прокомментировал отчет губернатора Глеба Никитина в ОЗС

Механизм КРТ позволит выполнить задачи, поставленные президентом, заявил председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, член фракции партии «Единая Россия» Василий Суханов, комментируя отчет губернатора Глеба Никитина о работе правительства Нижегородской области в 2025 году, который был представлен на заседании регионального парламента.
«Невзирая на внешние вызовы, хотелось бы отметить позитивную динамику в работе строительного блока Нижегородской области. В прошлом году в целом по региону введено в эксплуатацию чуть более 1 млн 750 тысяч квадратных метров жилья. Мы приближаемся к реализации поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи — строить 0,8 квадратных метров жилья на душу населения. Хорошими темпами идёт расселение ветхого и аварийного жилья», —.
Депутат подчеркнул, что ключевым показателем оценки проделанной работы является реализация проектов комплексного развития территорий.
«В 2025 году правительство Нижегородской области через механизм КРТ предоставило земельный ресурс, на котором планируется возвести на территории Нижегородской агломерации более 1 миллиона квадратных метров многоквартирных домов. Если мы ежегодно до 2030 года будем предоставлять земельный ресурс в таком объёме, то цели, определенные главой государства, будут выполнены. Миллион квадратных метров жилья по Нижегородской агломерации — в новейшей истории таких объемов не было никогда. Проекты КРТ, в рамках которых предоставляются земельные участки, выделены под строительство многоквартирных домов. Считаю это величайшим достижением правительства Нижегородской области», — сказал председатель профильного комитета.
«Отдельно хочу отметить, что в рамках концессионных соглашений началось строительство и уже вводятся в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры, то есть у нас реально заработал механизм синхронизации. А создание условий для комфортной жизни заложено в народной программе “Единой России”. И самое сложное — не просто построить жилье, а совместить строительство объекта социальной инфраструктуры с вводом домов в эксплуатацию, чтобы семьи с детьми, въехав в новостройку, смогли отдать ребят в школу или детский сад, которые находятся в шаговой доступности. Это реальное достижение работы команды губернатора. Так держать!» — подытожил Василий Суханов.
