Под Воронежем парень с девушкой похитили мальчика на пляже: что известно?

В городе Лиски Воронежской области двое местных жителей похитили 11-летнего мальчика. Ребёнка уже освободили и вернули родителям. Похитителям же теперь предстоит ответить по закону. Подробности — в материале vrn.aif.ru.
Преступление, как сообщают в региональном ГУ МВД России, произошло вечером 26 мая на пляже вблизи улицы Героя Машина. 21-летняя девушка и её молодой человек в возрасте 25 лет поссорились с ребёнком, который отдыхал поблизости. Что именно послужило причиной конфликта — неизвестно.
Молодая пара решила проучить мальчика. Взрослые насильно посадили школьника в автомобиль и привезли к себе в квартиру. Там ребёнка удерживали против его воли.
Подростки, которые стали свидетелями происходящего, не бросили мальчика в беде. Они сразу же позвонили в дежурную часть полиции, рассказав о похищении ребёнка двумя людьми.
В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы установили местонахождение злоумышленников и мальчика. Девушку и молодого человека, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, задержали в их квартире. Ребёнок всё это время был рядом с ними. После оказания психологической помощи мальчика передали родителям.
В отношении молодого человека и его девушки возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы.
На вторые сутки после преступления суд арестовал подозреваемых в похищении ребёнка. По данным регионального СУ СКР, под стражей фигуранты дела пробудут до 26 июля 2026 года. В ближайшее время им предъявят обвинение.