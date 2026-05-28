Ермак: На майских праздниках мы не смогли добрать 10% туристов

Показатель уменьшился из-за разрыва между выходными днями.

Турпоток в Калининградской области на майских праздниках оказался на 10% ниже запланированного. Показатель уменьшился из-за разрыва между выходными днями. Об этом журналистам рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время рабочего выезда в четверг, 28 мая.

«Мы не смогли добрать туристов в том объёме, в котором предполагали. Многие приехали на первые майские праздники, потом уехали и на вторые майские праздники не вернулись. Никто не брал длинный отпуск, потому что был разрыв между праздничными днями. Мы не смогли добрать порядка 10%», — сообщил Ермак.

Власти ожидали, что в начале мая Калининградскую область посетят около 80 тысяч туристов. Показатель должен был остаться на уровне 2025 года. Тогда объём трат туристов за период праздников достиг 1,5 миллиарда рублей.

В 2026 году в стране не было длинных майских праздников. Россияне отдохнули два раза по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Читать дальше