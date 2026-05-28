Уголовные дела начали возбуждать на родителей, покупающих детям мототехнику

В Нижегородской области нарабатывается практика возбуждения уголовных дел в отношении родителей, которые покупают мототехнику своим детям, не имеющим водительских прав. Об этом сегодня, 28 мая, сообщила заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по региону Наталья Мартын на пресс-конференции в НОИЦ.
Представитель областного полицейского Главка отметила, что летом становятся особенно актуальными вопросы безопасности дорожного движения, проблема травматизма подростков, и родители должны позаботиться о здоровье детей — не покупать им питбайки, квадроциклы и другой транспорт. Для поездок за рулём по дорогам общего пользования нужны водительские права.
«Катаясь на большой скорости и нарушая правила дорожного движения, дети подвергают себя и других участников дорожного движения опасности, как следствие — тяжёлые травмы либо летальный исход. И я хочу предупредить родителей, что предусмотрена уголовная ответственность за приобретение опасного вида транспорта, повлекшего вред здоровью подростка. То есть уголовное дело может быть возбуждено в отношении родителей за приобретение такого подарка», — пояснила Наталья Мартын.
Действия взрослых квалифицируются по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».
«У нас есть опыт Саратовской области. Там уже есть дела, рассмотренные в суде. Есть приговоры. Сейчас эта практика нарабатывается в Нижегородской области, поэтому я хотела бы предупредить об этом родителей», — сказала Наталья Мартын.
Родителей могут наказать административно за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, а также за передачу управления транспортом лицу без прав.
«Но родители могут быть привлечены и за то, что подвергли жизнь ребёнка опасности, приобретя ему данное средство, если случилось ДТП. Соответственно, после происшествия будет дана юридическая оценка действиям законных представителей, в том числе и в ключе ответственности, предусмотренной Уголовным Кодексом Российской Федерации. Не только в рамках Кодекса об административной ответственности», — пояснила Наталья Мартын.
