В Волгоградском музее имени Машкова пройдет разножанровая выставка

Выставка «Маленький уголок большой земли. Живопись Ани Айрапетян» откроется 29 мая в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова. Посетить экспозицию можно по «Пушкинской карте», действующей при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения региона.
В выставочном зале музея будут представлены более 60 произведений из мастерской автора и частной коллекции. Большинство из них было создано в 2010-е — 2020-е годы, но посетители музея увидят и более ранние картины 2007−2008 годов.
Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков: музыка и сценическое искусство, спорт, город, летний отдых, горные пейзажи родной Армении, цветочные натюрморты и портреты. Особый раздел посвящен национальной теме.
