Нижегородцам назвали даты сильных магнитных бурь в июне 2026 года

Опубликован календарь магнитных бурь на июнь 2026 года. Наиболее сильные возмущения ожидаются 11-го числа. Метеочувствительные нижегородцы могут жаловаться на проблемы со сном, головные боли, упадок сил и обострение хронических заболеваний.
По данным сервиса my-calend.ru, 4 июня на Земле ожидается малая геомагнитная буря. Сила возмущений не превысит 4 баллов. 9 июня из-за вспышек на Солнце прогнозируют слабый — 3-балльный «шторм».
Вечером 10 июня на Нижегородскую область и другие регионы обрушится сильная геомагнитная буря. Ее мощность составит 6 баллов. Буря «ослабит хватку» лишь через 24 часа: ближе к ночи 11 июня она станет 5-балльной. Неблагоприятная обстановка сохранится вплоть до середины месяца. Лишь 16 июня возмущения утихнут до 2 баллов.
Следующая геомагнитная буря ожидается к вечеру 22 июня. К счастью, она будет слабой — всего 3 балла — и отступит уже через сутки.
Последняя в июне буря придет 30 июня к ночи. Сила возмущений не превысит 3 баллов.
Ранее мы рассказывали о том, что в Нижнем Новгороде запустят ночные автобусы. Они будут работать до 2 часов ночи.