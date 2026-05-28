Люлин: по многим показателям Нижегородская область была и остается лидером в России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил 28 мая депутатам Законодательного Собрания отчет о результатах деятельности правительства региона за 2025 год. Итогами заседания поделился председатель регионального парламента Евгений Люлин. Новый пост он опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.
«Вместе с коллегами услышали глубокий анализ итогов, реальную оценку сегодняшнего дня и взгляд в будущее. Несмотря на все сложности, настоящее стабильно, и вперед будем смотреть с оптимизмом. По многим показателям Нижегородская область была и остаётся лидером в России. Это подтверждается цифрами и фактами. Сегодня мы первые по суммарному повышению коэффициента рождаемости. Это результат системной работы — не только программы “Основа”, но и всех решений последних полутора-двух лет», — написал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Отмечаются большие успехи в медицине — смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 5,4%. Бесплатных процедур ЭКО было проведено в два раза больше, чем пять лет назад. В 2025 году было построено 4 новых поликлиники, 28 ФАПов, отремонтировано 320 объектов здравоохранения и закуплено более 4000 единиц современного медоборудования.
«Особое внимание — поддержке участников СВО и их семей. Регион среди лидеров: и по объёму средств, и по набору тех привилегий, которые закрепили законодательно. На сегодня около 70% вернувшихся бойцов трудоустроены, участники проекта “Герои. Нижегородская область” приходят на работу в органы власти, на предприятия», — добавил Евгений Люлин.
Председатель регионального парламента подчеркнул, что пессимистичные прогнозы в промышленности не сбылись, а экономика перестраивается на ходу.
«Сельское хозяйство прибавило больше 4% — одни из рекордных показателей. ИТ-отрасль выросла почти в полтора раза, а наши меры поддержки айтишников снова признали самыми эффективными в стране. Фонд развития промышленности выдал льготных займов на 14,7 миллиарда — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Все это залог будущих успехов. Проблем, конечно, хватает, многое ещё предстоит сделать. Но вместе с правительством мы привыкли работать системно. Отчет главы региона дал всем хороший настрой для объединения усилий и дальнейшей работы», — заявил Люлин.
Напомним, что распространение вейпов в Нижегородской области станет незаконным с 1 сентября.