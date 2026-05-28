Самую длинную пешеходную улицу благоустроят к ее 100-летию в Волгограде

Самую длинную пешеходную улицу Волгограда благоустраивают с 2020 года в несколько этапов, нетронутым остался только участок от ДК района до балки. Губернатор доложил полпреду, что это общественное пространство уже включили в план благоустройства на 2026−2027 годы. Первый этап от улицы Мещерякова до ДК завершат к ноябрю 2026, второй этап — в ноябре 2027-го. Как и в другой части улицы здесь появятся мощеные дорожки с освещением и лавочками, зеленая зона с поливом. В этом году улице Дзержинского исполнится 100 лет.