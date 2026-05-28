В Каменске-Уральском прошли соревнования среди спасателей и кадетов

Соревнования по легкой атлетике среди подразделений 63-го Пожарно-спасательного отряда и кадетов школы № 38 состоялись 26 мая на стадионе «Металлист» в Каменске-Уральском, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Проведение таких состязаний отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Участники соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 и 1000 м, а также в эстафете 4×400 м. Лучший результат среди всех команд показали кадеты школы № 38. В зачете спартакиады среди подразделений Пожарно-спасательного отряда лучшей стала 29-я часть, второе место занял аппарат 63-го отряда совместно со службой пожаротушения, а бронзу получила 26-я пожарно-спасательная часть.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.